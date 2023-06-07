Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

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В законе Швейцарии может появиться поправка, разрешающая стране совершать реэкспорт оружия на Украину через другие государства. Ожидается еще одно голосование членов сената.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся», - сообщается в тексте документа.

Ранее стало известно, что Швейцария отказалась изымать российские активы. Это стало понятно после того, как страна отказалась присоединиться к REPO - органу коллективного Запада, занимающемуся поиском и изъятием российских активов.