В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов

Ян Брацкий
20:50 19.04.2023
В состав органа REPO входят министры финансов и юстиции США, европейских стран, Японии, а также Еврокомиссии.
Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов
© Фото: Iris Kürschner, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Швейцария отказалась официально присоединиться к органу коллективного Запада REPO, который занимается поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. Об этом сообщает портал SRF. В него входят министры финансов США, европейских стран, Японии, а также Еврокомиссии.

Власти Швейцарии высоко оценили уровень сотрудничества с REPO и не видят смысла в официальном присоединении к органу, говорится в заявлении.

Ранее командующий Вооруженными силами страны Швейцарии Томас Зюссли заявил о готовности страны принять участие в военных учениях НАТО. По его словам, помимо Военно-воздушных сил и спецназа участие в учениях Североатлантического альянса могли бы и сухопутные подразделения швейцарских войск.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 В стране и мире
Вандалы разгромили христианское кладбище в Баку
18:00 В стране и мире
Видео
Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
17:48 В стране и мире
Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
17:27 В стране и мире
Государственная дума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
16:17 В стране и мире
Кабмин предложил защитить москвичей от переплат за отопление теплыми зимами
Популярное
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.