Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов

В состав органа REPO входят министры финансов и юстиции США, европейских стран, Японии, а также Еврокомиссии.

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Швейцария отказалась официально присоединиться к органу коллективного Запада REPO, который занимается поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. Об этом сообщает портал SRF. В него входят министры финансов США, европейских стран, Японии, а также Еврокомиссии.

Власти Швейцарии высоко оценили уровень сотрудничества с REPO и не видят смысла в официальном присоединении к органу, говорится в заявлении.

Ранее командующий Вооруженными силами страны Швейцарии Томас Зюссли заявил о готовности страны принять участие в военных учениях НАТО. По его словам, помимо Военно-воздушных сил и спецназа участие в учениях Североатлантического альянса могли бы и сухопутные подразделения швейцарских войск.