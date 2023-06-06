Минобороны России: населенный пункт Берховка в районе Артемовска полностью контролируется ВС РФ

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сообщения отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности.

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Минобороны России опровергло появившуюся в интернете информацию, что российские войска якобы оставили населенный пункт Берхова под Артемовском.

«Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска, находится полностью под контролем российских войск. Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинение в оборону не допущено», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения танка Leopard. Также на видео можно заметить и другую вражескую технику, которая предприняла попытку наступления.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.