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Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля

Вероника Волосунова
13:03 07.06.2023
Ультрас футбольного клуба «Наполи» вернули главному тренеру команды Лучано Спаллетти руль от украденного у него в 2021 году автомобиля в честь его ухода.
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Фанаты итальянского футбольного клуба «Наполи» решили вернуть главному тренеру команды Лучано Спаллетти руль от украденного у него в октябре 2021 года автомобиля в честь ухода. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Группа болельщиков в масках подарила Спаллетти большую коробку, в которой оказались руль от украденного автомобиля и пиратские диски с музыкой Даниэле, любимым итальянским певцом тренера. Кроме того, на встрече ультрас «Наполи» оставили письмо, в котором сообщили об отправке машины тренера в утиль и выручке в 1 000 евро. Они также выразили благодарность тренеру за его работу, а он от души посмеялся.

Напомним, в октябре 2021 года неизвестные угнали автомобиль Спаллетти. Спустя некоторое время около домашнего стадиона был размещен баннер с надписью: «Мы вернем вашу машину, если вы уйдете из клуба». Кроме того, за возвращение автомобиля потребовали выкуп. Спаллетти не стал реагировать на провокацию, только лишь сказал, что останется у руля команды.

Тренером «Наполи» Спаллетти стал в 2021 году. До этого с 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит». За это время сине-бело-голубые становились победителями чемпионата России дважды. В мае 2023 года «Наполи» стал чемпионом Италии впервые со времен Марадоны с 1990 года.

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