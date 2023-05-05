«Наполи» впервые стал чемпионом Италии со времен Марадоны

Неаполитанцы набрали 80 очков в 33 турах и за пять матчей до конца турнира стали недосягаемыми для своих соперников.

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Итальянский футбольный клуб «Наполи» в третий раз в истории завоевал скудетто, став чемпионом страны. Это золото стало для неаполитанцев первым за более чем 30 лет после великого Диего Марадоны.

Чемпионский матч пришелся на 33-й тур национального чемпионата. «Наполи» гостил в Удине, где лазурно-белых устраивала ничья. По ходу встречи Кварацхелия и компания уступали «Удинезе», но усилиями Виктора Осимхена сумели забить на 53-й минуте. Этот удар стал для южан золотым и «взорвал» улицы Неаполя, где тысячи болельщиков празднуют триумф своей команды. Тифози поют песни, перекрывают улицы, жгут файеры и скандируют фамилии своих любимцев.

До этого дня «Наполи» дважды побеждал в Серии А (1986/87, 1989/90). Предыдущие титула были выиграны при участии Диего Марадоны, имя которого носит домашний стадион неаполитанцев.