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«Эпоха возвращения»: как АЭС в России переходят на отечественное оборудование

Алексей Курильченко
18:06 25.12.2022
Раньше на российских станциях встречалось немецкое или корейское оборудование, но теперь ситуация меняется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На российских атомных станциях активно используют элегаз - это суперэффективный изолятор там, где нужно сверхвысокое напряжение. Распределительные устройства для этого газа - КРУЭ - разработали в России. Но в 90-е технологию продали в Корею. В итоге, в 2000-ых мы покупали у корейцев эту, придуманную нами же, аппаратуру, работающую по нашей технологии. Но сейчас все меняется.

«Сейчас в России данные технологии производят на Санкт-Петербургском заводе "Электроаппарат" такие же подобные электроустановки на напряжение 330 и выше», - рассказал зам начальника электрического цеха Ленинградской АЭС-2 Евгений Игнатенков.

И это не просто слова. Признаки эпохи возвращения мы увидели на Курской атомной станции.

«Раньше у нас в аналогичных устройствах использовалось и немецкое оборудование, и корейское оборудование, и другие страны могли участвовать, но сейчас мы отдали приоритет только России, российскому оборудованию. Вот яркий пример, это вот шкафы СамарЭлектроЩит, СЭЩ Конструкцию доводили очень долго. Практически два года вместе с заводом дорабатывали эту конструкцию. Все блокировки, все индикаторы доводили до ума», - рассказал главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

На каждом из элементов этого щита мы видим штамп «для АЭС», означающий соответствие строгим стандартам атомной энергетики. Своего рода аналог клейма военной приемки.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АЭС. Вид изнутри» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Мы покажем вам две самые современные российские атомные станции: Ленинградскую АЭС-2 и Курскую АЭС-2. Задача фильма - детально рассказать, как работают эти сложные объекты, начиная от управляемой цепной реакции деления ядер урана в реакторе и заканчивая выработкой электричества.

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