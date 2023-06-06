Автоэксперт Сажин прокомментировал поправки в законодательство о «лекарственном опьянении»

По словам специалиста, некоторые водители садятся за руль, приняв жаропонижающее, но упустив тот момент, что сама температура может притуплять сознание.

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» прокомментировал новые поправки в российское законодательство, согласно которым водителей будут наказывать за прием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию.

«Все симптомы, которые написаны на медицинском языке в аннотации, понятны только исключительно врачу, а не водителю. И тут нужно понимать, водитель осознает или не осознает тяжесть последствий от употребления лекарств», - сказал автоэксперт.

Сажин привел в пример обезболивающие новокаин и лидокаин, от которых может начать кружиться голова и притупляться сознание. А также аспирин, как жаропонижающее средство, которое, вероятно, меньше повлияет на сознание человека.

«Наверное, от аспирина побочные эффекты будут меньше, чем от обезболивающих средств», - поделился своим мнением автоэксперт.

Также Владимир Сажин отметил, что «русский авось» никто не отменял. По его словам есть водители, которые при наличии температуры, принимают жаропонижающее и садятся за руль, однако упускают из внимания, что сама температура притупляет сознание.

Ранее российское правительство утвердило перечень неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля. В Министерстве внутренних дел России отметили, что за последние десятилетия значительно изменились конструкции автомобилей и прицепов.