Оснащенные ночными прицелами, бойцы тренируются поражать цели в кромешной тьме в Приамурье

В рамках тренировок военнослужащие обучаются в темное время суток использовать коллиматорные и тепловизионные прицелы, а также приборы ночного видения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Екатеринославский в Приамурье военнослужащие отточили навыки стрельбы в ночное время суток. Во время тренировок бойцы использовали коллиматорные и тепловизионные прицелы, а также приборы ночного видения.

Военнослужащие отработали ведение огня в составе подразделений. В описании к видео сказано, что огонь велся из автоматов Калашникова по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Ранее Минобороны показало кадры работы российских танкистов на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.