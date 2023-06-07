Оснащенные ночными прицелами, бойцы тренируются поражать цели в кромешной тьме в Приамурье
В рамках тренировок военнослужащие обучаются в темное время суток использовать коллиматорные и тепловизионные прицелы, а также приборы ночного видения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На полигоне Екатеринославский в Приамурье военнослужащие отточили навыки стрельбы в ночное время суток. Во время тренировок бойцы использовали коллиматорные и тепловизионные прицелы, а также приборы ночного видения.
Военнослужащие отработали ведение огня в составе подразделений. В описании к видео сказано, что огонь велся из автоматов Калашникова по мишеням, имитирующим живую силу противника.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских танкистов на Купянском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.