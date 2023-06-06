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МО РФ сообщило об уничтожении 28 танков противника, из них 8 «Леопардов»

00:42 06.06.2023
На Южно-Донецком направлении потери противника в живой силе составили более 1500 военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress
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Минобороны России сообщило о потерях украинских националистов на Южно-Донецком направлении за 5 июня.

В течение суток противник продолжил вести наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе данного направления. Силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, и тяжелыми огнеметными системами (ТОС) националистам было нанесено комплексное огневое поражение.

Российские военнослужащие подразделений группировки войск «Восток» остановили противника. Ему был нанесен существенный урон.

В частности, потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих. Также боевики лишились 28 танков, из них восьми «Леопардов» производства ФРГ, а также трех колесных танков АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

В оборонном ведомстве добавили, что противник перегруппировал остатки своих 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения. Он продолжил наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, одновременно начав наступление в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкое.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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