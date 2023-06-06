Два украинских пилота дали признания о терактах в России
Летчики дали признательные показания касаемо планируемых и совершенных террактов на территории России.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России сообщило, что два украинских летчика легкомоторной авиации военной разведки признались в совершенных и планируемых терактах на территории России.
Киев планировал теракт с применением «грязной бомбы». В ее составе находились радиоактивные вещества, способные привести в негодность местность проживания населения.
Специально для организации терактов на территории России было создано подразделение легкомоторной авиации. Его организовал начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В этом году подразделение предпринимало уже пять попыток диверсий на территории РФ.