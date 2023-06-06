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Более 30 человек подозревают в подготовке госпереворота в Киргизии

Елизавета Егорова
07:47 06.06.2023
Задержанные в подготовке государственного переворота в Киргизии уже дали признательные показания.
Более 30 человек подозревают в подготовке госпереворота в Киргизии
© Фото: Жоомарт Ураимов, РИА Новости
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В Киргизии спецслужбами были задержаны более 30 человек, готовивших государственный переворот. Об этом сообщил представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности республики РИА Новости.

«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», - говорится в сообщении.

В группе организаторов госпереворота состояло более 100 человек, 30 из которых были задержаны и уже дали признательные показания.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что Запад готовит переворот в Белоруссии. Он добавил, что Польша стала плацдармом для вооруженного захвата власти.

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