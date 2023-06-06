МИД РФ намерен добиться арбитража в ООН из-за невыдачи США виз российским делегациям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, судя по всему, не заинтересован в скорейшем разрешении спора.

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Россия стремится организовать арбитраж в ООН после того, как США оказывали в визах российским делегациям. Однако генеральный секретарь всемирной организации, судя по всему, не заинтересован в разрешении конфликта.

«Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру», - сообщил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия регулярно поднимает этот вопрос на заседаниях Шестого комитета и комитета по сношениям со странами пребывания.

Ранее стало известно, что Гуттериш готов стать посредником на переговорах России и Украины при условии, что обе стороны выразят свое согласие.