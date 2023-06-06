Десантники уничтожили наблюдательный пункт украинских боевиков из БМД-4М

Военнослужащие обнаружили противника в лесном массиве и ударили по нему с закрытых огневых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы одного из соединений Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Разведчики обнаружили противника в лесном массиве. На наблюдательном посту находилось около пяти украинских боевиков.

Огонь по цели велся с закрытых позиций из 100-мм пушек боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М с расстояния около 4 км до противника по навесной траектории. В результате слаженной работы наших бойцов большая часть личного состава боевиков была уничтожена.

Ранее военнослужащие ТОФ начали подготовку к морским учениям. Моряки показали «Звезде» работу комплекса, способного засечь противника за десять километров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.