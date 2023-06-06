Моряки ТОФ показали работу комплекса, способного засечь противника за десять километров

Военнослужащие ТОФ начали подготовку к морским учениям. Артиллеристы проверили состояние боевых комплексов, а разведчики справились с условным возгоранием в условиях, приближенных к экстремальным.

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Причальная стенка главной базы Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке пустеет. А это значит, что в дальний морской поход в очередной раз выдвигается отряд боевых кораблей.

Корабли Тихоокеанского флота в составе всей группировки отправляются на масштабные морские учения. В этом году зона их проведения огромна - целый Азиатско-Тихоокеанский регион.

Пока корабли находятся в тесной акватории Владивостока, на плечах штурманов лежит большая ответственность. Им нужно проложить оптимальный курс движения среди гражданских судов, контейнеровозов и катеров в самый разгар навигационного периода - работа хоть и привычная, но всегда максимально ювелирная.

Артиллеристы большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» тоже не сидят без дела даже во время перехода в район проведения морских учений. Ежедневно они проверяют состояние орудий и технических средств, чтобы в нужный момент в ходе учебно-боевых стрельб ни один механизм не дал сбой.

«Проверяется работоспособность всех комплексов. Всех механизмов к готовности к немедленному применению в бой. Тут важно все. Если один механизм не будет работать, то установка тоже не будет готова к бою. Не сможет стрелять. Не будет гидравлики - у нее не будет давления хватать», - рассказал командир артиллерийской батареи Георгий Габидулин.

Пока артиллеристы проверяют состояние установки АК-100, разведчики надевают термокостюмы. Навыки борьбы за живучесть на борту корабля должны быть отточены до автоматизма.

По легенде, в одном из отсеков произошло условное возгорание. Задача звена разведки - оперативно определить источник задымления и пожара.

Условия максимально приближены к экстремальным. Работу разведчикам осложняет практически нулевая видимость, ведь помещение обесточено. Искать очаг возгорания приходится, используя ручное освещение.

Подробнее о подготовке экипажа корабля к учениям смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.

Ранее корабли Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях. Учения продлятся с 5 по 20 июня 2023 года.