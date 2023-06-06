Экипажи штурмовиков Су-25 ВВО нанесли удар по военной технике боевиков
Пуски выполнялись ракетами с малых высот, после выполнения боевой задачи экипажи штурмовиков выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» Восточного военного округа (ВВО) нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Минобороны России опубликовало кадры их боевых вылетов.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.
Ранее Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-30. Российские ракетчики поразили опорный пункт боевиков на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.