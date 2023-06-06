Российские гаубицы Д-30 разбили опорный пункт боевиков на Южно-Донецком направлении

Гаубицы Д-30 способны выдать до 8 выстрелов в минуту, а также стреляют с одной точки в любом направлении, что делает их крайне эффективными в современных боевых условиях.

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С беспилотника было зафиксировано прямое попадание снарядов российских гаубиц Д-30 в опорный пункт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Его обнаружили в лесополосе российские разведчики.

Наши бойцы работают прямой наводкой. Д-30 - орудие, проверенное временем и по-прежнему эффективное в современных боевых условиях. Компактное и маневренное, оно стреляет с одной точки в любом направлении и выдает до 8 выстрелов в минуту.

Старший наводчик с позывным Разум участвует в боях с самого начала спецоперации. Поначалу, как признался он, было тяжело, однако теперь интенсивность уже не имеет значения. А она здесь и сейчас кажется максимально высокой.

«Работаем по цели 6-8 снарядов. И сразу в укрытие. Огрызается противник хорошо, ответный огонь хорошо работает, но нас спасает скорость и наработанность на орудии», - рассказывает Разум.

Не менее важен накопленный боевой опыт и, как следствие, взаимозаменяемость в артиллерийских расчетах. Наводчик при необходимости может занять место заряжающего или командира орудия. В сложной ситуации любой расчет способен выполнить боевую задачу, сдержать натиск националистов.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Минобороны России подчеркнули, что Киев потерял более 1500 боевиков и 28 танков.