Армия Армия Армия

Российские танкисты на Т-80БВМ учатся прикрывать штурмовые отряды в зоне СВО

07:12 02.06.2023
Обучение экипажей проходит на полигоне в тыловой зоне специальной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В тыловой зоне проведения специальной военной операции продолжается подготовка экипажей танков Т-80БВМ Центрального военного округа. На полигоне военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения для прикрытия действия штурмовых отрядов. Наводчики-операторы и командиры боевых машин оттачивают мастерство по поражению целей на дальностях от 2 до 6 тысяч метров как в движении, так и с закрытых огневых позиций.

Кроме того, военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи в составе двух экипажей танков, прикрывая друг друга при ведении наступательных и оборонительных действий. Упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить экипажи к действиям в реальной боевой обстановке.

Также в обязательную программу подготовки входят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения танков, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Все занятия проходит под руководством опытных инструкторов, которые передают боевой опыт.

«Готовим личный состав так, чтобы они работали слаженно, как единый организм», - отмечает командир взвода с позывным «Скорпион».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры тренировки экипажей боевых машин десанта БМД-4М. Они отрабатывают различные вводные, которые пригодятся в ходе реальных боевых действий на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

Тренировки проводит командир отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт. Он ставит задачи на уничтожение условного противника на дальних дистанциях и при близком контакте.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:27 В стране и мире
Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации в рамках ДСНВ
21:39 В стране и мире
Видео
Путин поддержал желание Воробьева переизбраться на пост губернатора Подмосковья
21:53 В стране и мире
Видео
Торговля без границ: как мексиканские картели получили оружие, предназначенное для Киева
20:46 В стране и мире
Видео
Награжденный орденом Мужества мэр Шебекино рассказал о звонке Путина
20:33 Армия
В Минобороны РФ назвали число атаковавших Шебекино украинских террористов
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.