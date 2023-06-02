Российские танкисты на Т-80БВМ учатся прикрывать штурмовые отряды в зоне СВО

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В тыловой зоне проведения специальной военной операции продолжается подготовка экипажей танков Т-80БВМ Центрального военного округа. На полигоне военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения для прикрытия действия штурмовых отрядов. Наводчики-операторы и командиры боевых машин оттачивают мастерство по поражению целей на дальностях от 2 до 6 тысяч метров как в движении, так и с закрытых огневых позиций.

Кроме того, военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи в составе двух экипажей танков, прикрывая друг друга при ведении наступательных и оборонительных действий. Упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить экипажи к действиям в реальной боевой обстановке.

Также в обязательную программу подготовки входят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения танков, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Все занятия проходит под руководством опытных инструкторов, которые передают боевой опыт.

«Готовим личный состав так, чтобы они работали слаженно, как единый организм», - отмечает командир взвода с позывным «Скорпион».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры тренировки экипажей боевых машин десанта БМД-4М. Они отрабатывают различные вводные, которые пригодятся в ходе реальных боевых действий на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

Тренировки проводит командир отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт. Он ставит задачи на уничтожение условного противника на дальних дистанциях и при близком контакте.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.