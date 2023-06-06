МО РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили более 1500 боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение по украинским боевикам на Южно-Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга, общие потери Киева составили более 1500 единиц живой силы.

Также была уничтожена боевая техника противника. По словам Конашенкова, противник потерял 28 танков, среди которых было 8 немецких Leopard, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

Ранее были опубликованы кадры поражения украинской техники на Запорожском направлении 4 июня. По данным МО РФ, в результате удара противник был отброшен на исходные позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.