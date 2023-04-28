Герои в белых халатах: как военные медики проводят сложнейшие операции в зоне СВО

Операции идут в режиме «нон-стоп», причем, иногда в одной операционной могут работать сразу две бригады.

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В передовой зоне спецоперации в круглосуточном режиме работают военные медики и специалисты ведущих медцентров России. Хирурги отмечают высокий уровень технического обеспечения, который позволяет выполнять сложнейшие операции без потери времени на дополнительную транспортировку в тыловые районы и сокращает период реабилитации.

Бойца штурмовой группы срочно готовят к операции, специальными зажимами фиксируют веки и с помощью микроскопа приступают к сложнейшей операции. Крошечный осколок от ВОГа повредил левый глаз бойца, на счету каждая минута. На эвакуацию в специализированное медучреждение нет времени. Слишком велик риск потери глаза, но медики 39-го отдельного медицинского отряда сумели грамотно оценить ситуацию.

«Было обширное проникающее ранение с падением внутриглазных оболочек, роговица пропитана кровью, было большое ранение роговицы на весь ее диаметр и рана переходила на склеру. В процессе операции была проведена ревизия склеры, обнаружены места разрывов, ранения и ушито микрохирургическими инструментами», - рассказал врач-офтальмолог 39 отдельного аэромобильного медицинского отряда с позывным Око.

Благодаря своевременному вмешательству, врачам удалось сохранить анатомическую целостность глаза. Какие-либо прогнозы делать пока рано, говорят медики. Однако со временем, при надлежащем лечении есть шанс на частичное восстановление зрения.

Врачи медотряда ВДВ в зоне спецоперации с самых первых дней и отмечают, что за минувший год условия их работы изменились кардинально. В лучшую сторону.

«На первых этапах, так как выполняли задачи СВО с первых дней, нам приходилось работать действительно в землянках, в палатках, в автоперевязочных. Возможности оказывать какую-то квалифицированную медицинскую помощь не было, задача была спасти жизнь», - рассказал начальник хирургического отделения 39 отдельного аэромобильного медицинского отряда с позывным Скальпель.

Операции на коленном суставе в травматологии относятся к 4-ой категории сложности из 5-ти возможных. Тем не менее, мощностей госпиталя хватает и на помощь при еще более тяжелых случаях. Для этого медперсонал усилен специалистами ведущих военно-медицинских учреждений страны.

Операции идут в режиме «нон-стоп», причем, иногда, как сейчас, в одной операционной могут работать сразу две бригады. Уровень сложности не имеет значения, вместе с врачами 39-го отряда бок о бок трудятся лучшие специалисты военно-медицинской академии.

Кроме лучших врачей военно-медицинской академии, в госпитале работают эксперты Национальных медицинских исследовательских центров имени Бурденко и Вишневского. Их опыт и профессионализм позволяет возвращать в строй бойцов в самые кратчайшие сроки.

Опыт, полученный военными медиками за время СВО - колоссальный. Многие операции отработаны до автоматизма, причем работают медики-десантники не только в тыловой зоне. Именно от их умения оказать первую врачебную помощь в прифронтовых районах, зависят жизни наших бойцов.

В практику врачей постоянно внедряются передовые технологии. Все чаще, даже для извлечения осколков, проводятся лапароскопические операции, когда инородные объекты удаляются через небольшие проколы, то есть, инвазивное вмешательство - минимальное, что в свою очередь сокращает время реабилитации, и как следствие, бойцы быстрее возвращаются в строй.

Ранее мы показывали, как эвакуационные медицинские подразделения ВДВ спасают раненых в зоне спецоперации. Пострадавших бойцов грузят в медицинский бронеавтомобиль и оперативно доставляют в медпункт, где им оказывается неотложная помощь.