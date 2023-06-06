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Сенатор Джабаров заявил, что для Запада Украина является ставкой на борьбу с Россией

Игнат Далакян
19:13 06.06.2023
По словам Джабарова, то, что Украина получает на поле боя, террористы делают исподтишка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе со «Звездой» прокомментировал подрыв националистами Каховской ГЭС. Политик заявил, что такое поведение Украины лишь подтверждает, что она не считает эти территории своими.

«Сама Украины давно превратилась в государство-террорист. То, что они получают на поле боя, как правило, террористы делают исподтишка», - заявил российский сенатор.

Владимир Джабаров отметил, что политики на Западе не такие глупые, как пытаются показать и прекрасно все понимают, но пытаются всеми силами сохранить лицо при поддержке «цивилизованного режима» на Украине.

«Это все равно что завтра кто-то взорвет Эйфелеву башню в Париже и мы скажем, что французы сами совершили такой теракт. Глупость полная», - уверен Джабаров.

Политик считает, что для западных стран Украина является ставкой на борьбу с Российской Федерацией. Джабаров добавил, что Запад будет использовать любую возможность, чтобы нанести ущерб нашей стране.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о затоплении трех поселков из-за разрушения Каховской ГЭС. Глава администрации региона назвал масштабы бедствия катастрофическими.

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