Армия Армия Армия

Шойгу озвучил потери ВС РФ в ходе отражения наступления украинских боевиков

17:46 06.06.2023
В ходе отражения атак врага погиб 71 российский военнослужащий.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В ходе отражения масштабного наступления украинских националистов не обошлось без потерь в рядах Вооруженных сил России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За три дня отражения наступления в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Также были утрачены 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Противник в результате действий российских войск понес значительные и несопоставимые потери. Неприятель лишился до 3 715 боевиков за три дня боев.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.