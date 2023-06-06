Шойгу озвучил потери ВС РФ в ходе отражения наступления украинских боевиков

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В ходе отражения масштабного наступления украинских националистов не обошлось без потерь в рядах Вооруженных сил России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За три дня отражения наступления в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Также были утрачены 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Противник в результате действий российских войск понес значительные и несопоставимые потери. Неприятель лишился до 3 715 боевиков за три дня боев.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.