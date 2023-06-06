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МО РФ: российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Берховки под Артемовском

17:31 06.06.2023
Обхода и вклинения в обороны Вооруженных сил России допущено не было.
МО РФ: российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Берховки под Артемовском
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении украинских попыток наступления под Артемовском. 

«В районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики», - заявили в МО РФ. 

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни обхода, ни вклинения неприятеля в оборону ВС РФ допущено не было. 

Также были отмечены серьезные потери в рядах неприятельской авиации за последние сутки. Российские средства ПВО сбили два штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Бабино (Херсонская область) и Никольское (ДНР). 

Еще зенитчиками был уничтожен украинский истребитель Су-27 в районе Андреевки на территории ДНР. Та же судьба постигла и два вражеских вертолета Ми-8 - они были сбиты в районах Новодаровки (Запорожская область) и Водянского (ДНР). 

Кроме этого МО РФ сообщило о групповом ударе высокоточном оружием по одному из центров принятия решений ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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