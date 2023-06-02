Правительство РФ утвердило перечень неисправностей для запрета эксплуатации авто

В МВД России пояснили, что необходимость переработки списка связана со значительным изменением конструкции авто за последние десять лет.

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Правительство утвердило изменения к перечню неисправной, при которых нельзя пользоваться автомобилем. Об этом сообщает МВД России.

«Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

В МВД указали, что конструкция автомобилей и прицепов за последние десятилетия значительно изменилась, начали применяться новые компоненты и системы.

В изменениях, как отмечается, детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Также установлены дополнительные требования к автобусам, например, запрет их эксплуатации при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, правила дополнены для автоэвакуаторов, транспортных средств-цистерн и так далее.

На стадии разработки законопроекта учитывались предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта, подчеркнули в МВД.

Постановление кабмина вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в новый список неисправностей вошло использование автомобильных шин, не соответствующих сезону. С июня по август запрещается ездить на шинах с шипами, с декабря по февраль - на летних покрышках.