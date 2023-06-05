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Опубликованы новые кадры поражения техники ВСУ на Запорожском направлении 4 июня

20:09 05.06.2023
По данным МО РФ, наступавший 4 июня на Запорожском направлении противник был отброшен на исходные позиции сегодня утром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало новые кадры поражения техники украинских националистов на Запорожском направлении 4 июня.

Российское оборонное ведомство отмечало, что украинские боевики, предпринимающие попытки наступления 4 июня на Запорожском направлении были отброшены на исходные попытки сегодня утром.

Ранее Минобороны России сообщило, что противник продолжает попытки атаковать на Южно-Донецком направлении, однако, попытки успешно сдерживаются. Согласно сообщению МО РФ, враг ввел в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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