Армия Опубликованы новые кадры поражения техники ВСУ на Запорожском направлении 4 июня По данным МО РФ, наступавший 4 июня на Запорожском направлении противник был отброшен на исходные позиции сегодня утром. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало новые кадры поражения техники украинских националистов на Запорожском направлении 4 июня. Российское оборонное ведомство отмечало, что украинские боевики, предпринимающие попытки наступления 4 июня на Запорожском направлении были отброшены на исходные попытки сегодня утром. Ранее Минобороны России сообщило, что противник продолжает попытки атаковать на Южно-Донецком направлении, однако, попытки успешно сдерживаются. Согласно сообщению МО РФ, враг ввел в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика