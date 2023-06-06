«Я его только по телевизору видел»: военнослужащий ВС РФ Желанов рассказал, как ему позвонил Путин

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Российский военнослужащий Юрий Желанов рассказал «Звезде» о том, как ему позвонил президент Владимир Путин. Юрий, вырываясь из окружения украинских националистов в зоне проведения спецоперации, получил несколько ранений. Однако ему удалось помочь сослуживцам пережить нападение - он прорвался к товарищам, находящимся под обстрелом и вывел их из опасной зоны. После этого Юрий был доставлен в госпиталь в Донецке, где ему и позвонил российский лидер.

«Это было поздно ночью, я еще находился в Донецке. Ну и поговорили. Было, конечно, неожиданно - всегда его только по телевизору видел. Конечно удивился, что со мной хочет побеседовать Верховный главнокомандующий. Он интересовался, что произошло, о моем состоянии, о медицинской помощи... Говорили и о дальнейшей службе, обучении. После восстановления я пойду в военное училище, так как я был сержантом до получения офицерского звания», - рассказал Юрий.

Военнослужащий также рассказал, что Путин похвалил его и пообещал представить к высшей награде, а также присвоить очередное воинское звание.

«Я обрадовался, конечно - я давно стремился быть офицером. Пожелал, конечно, скорейшего выздоровления, удачи и всего самого наилучшего», - рассказал Юрий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе спецоперации. Глава государства предпочитает получать информацию из разных источников, в том числе по части ведения спецоперации.