В стране и мире Песков заявил, что Путин незамедлительно получает информацию о происшествиях в стране Игнат Далакян Дмитрий Песков отметил, что дальше в ситуации разбираются «те службы, которые должны принимать меры». © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин незамедлительно получает информацию, когда в стране происходит серьезное происшествие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства - верховному главнокомандующему», - сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Согласно словам официального представителя Кремля, в остальном «те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим». Ранее Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада не осознают пределов эскалации украинского конфликта. По словам пресс-секретаря российского президента, предел эскалации конфликта на Украине должен диктовать разум, однако этого не происходит. Экспертное мнение и аналитика