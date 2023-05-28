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Песков заявил, что Путин незамедлительно получает информацию о происшествиях в стране

Игнат Далакян
15:29 28.05.2023
Дмитрий Песков отметил, что дальше в ситуации разбираются «те службы, которые должны принимать меры».
Песков заявил, что Путин незамедлительно получает информацию о происшествиях в стране
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин незамедлительно получает информацию, когда в стране происходит серьезное происшествие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства - верховному главнокомандующему», - сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Согласно словам официального представителя Кремля, в остальном «те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим».

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада не осознают пределов эскалации украинского конфликта. По словам пресс-секретаря российского президента, предел эскалации конфликта на Украине должен диктовать разум, однако этого не происходит.

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