ЕС упомянул родственников бизнесменов в документе о санкциях против России

ЕС сможет применять санкции против близких людей бизнесменов, членов их семей или других лиц, получающих какую-либо выгоду.

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Совет Евросоюза дополнил документ о санкциях против граждан России. Теперь в списки будут попадать не только люди, поддерживающие военный конфликт на Украине, но и их близкие люди.

«Под санкции попадают влиятельные женщины и мужчины-предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду», - говорится в документе.

Родственники бизнесменов попадали в санкционные списки и раньше, однако Совет ЕС был вынужден отменить против них рестрикции.

Ранее стало известно, что Евросоюз не планирует включать запрет на российские газопроводы в пакет санкций, хотя Киев настаивал на этом. Единого мнения в поддержку этой идеи пока нет.