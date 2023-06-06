Монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть ее в течение трех дней
Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры закончила свою работу в обители. Монахи обязаны покинуть лавру в течение трех дней.
«Теперь, после того как Заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении Заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», - написал министр Минкультуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
Ткаченко добавил, что УПЦ самовольно перестраивали, достраивали и перепланировали памятники культурного наследия. На данный момент комиссия возвращает в пользование Украины 79 объектов.
Ранее стало известно, что Пасхальная неделя на Украине закончилась жесткими гонениями на прихожан УПЦ. Раскольники подожгли храм преподобного Иова Почаевского и вломились в Киево-Печерскую лавру.