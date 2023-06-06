В стране и мире Монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть ее в течение трех дней Елизавета Егорова Министерство культуры Украины закончило свою работу в Киево-Печерской лавре. © Фото: Maksym Polishchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры закончила свою работу в обители. Монахи обязаны покинуть лавру в течение трех дней. «Теперь, после того как Заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении Заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», - написал министр Минкультуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Ткаченко добавил, что УПЦ самовольно перестраивали, достраивали и перепланировали памятники культурного наследия. На данный момент комиссия возвращает в пользование Украины 79 объектов. Ранее стало известно, что Пасхальная неделя на Украине закончилась жесткими гонениями на прихожан УПЦ. Раскольники подожгли храм преподобного Иова Почаевского и вломились в Киево-Печерскую лавру. Экспертное мнение и аналитика