На Украине пасхальная неделя завершилась беспрецедентными гонениями на прихожан УПЦ

Раскольники действовали жестко и при полной поддержке властей. Они подожгли храм преподобного Иова Почаевского и вломились в Киево-Печерскую Лавру.

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Символичное завершение пасхальной недели на Украине - Светлая седьмица ознаменовалась беспрецедентными гонениями на прихожан украинской православной церкви.

На Западной Украине минувшей ночью сгорело еще одно здание канонической УПЦ - вспыхнул храм преподобного Иова Почаевского в Черновицкой области. Это не несчастный случай, а умышленный поджог, отметили в местной епархии. Здание, которое прихожане построили своими силами, выгорело полностью.

В Киево-Печерской Лавре верующих разгоняли военные, терроборона и полицейский спецназ. За собственные убеждения правозащитница Виктория Кохановская несколько дней провела в камере изолятора. Во время задержания женщину буквально тащили по асфальту.

«Я никогда не предам единую святую соборную апостольскую церковь. Я никогда в жизни не признаю ПЦУшников за православное вероисповедание, я вообще считаю, что это никакая не религия. И это мое конституционное право, потому что это не имеет ничего общего с религией. Эти визги , скандалы, унижение - все это нарушение всех заповедей Божьих», - заявила Кохановская.

Обитель атаковали под предлогом расторжения договора аренды. Чиновники украинского министерства культуры при поддержке силовиков вскрывали замки, вламывались в здания комплекса. Не желающих покинуть лавру священников и прихожан блокировали в помещениях. В одной из трапезных оказались заперты десятки человек, среди которых были женщины и грудные дети.

Это вооруженный захват с элементами театрализованного представления. Под национальные песни верующих призывали уезжать из страны. Человек в военной форме пытался насильно заставить священника взять флаг и разговаривать на украинском, но позже выяснилось, что он из Швейцарии и специально приехал поддержать монахов. За происходящим наблюдали иностранные журналисты.

Эксперты называют происходящее грубейшим нарушением религиозной свободы, уничтожением многомиллионной общины украинской православной церкви.

«Киевские власти в своих намерениях ничем не прикрытых изгнать УПЦ из лавры пользуются теми же методами, что и безбожники в 20-30 годы. Тогда тоже, как вы помните, церквям и приходам предъявлялись возможные вымышленные предлоги, но за ними стояло только одно - циничное желание уничтожить церковь. Тут история повторяется», - прокомментировал Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации.

Это уже не первое уничтожение храма канонической УПЦ. Только в апреле были, как минимум, три случая. Накануне раскольники из ПЦУ захватили очередной храм канонической украинской православной церкви в Киевской области. Силовую поддержку оказали люди, одетые в военную форму, полиция при этом бездействовала, потворствуя тем самым преступлению .

Ранее появились кадры охваченного огнем храма Иова Почаевского в Черновицкой области Украины. В УПЦ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.