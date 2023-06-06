ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив 17 танков

На Запорожском направлении ВС РФ ударили по украинскому опорному пункту в районе Степового, поразили станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

ВС РФ пресекли попытку противника перейти в наступление на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожены три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе Ольговского. Пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского», - сказал он.

Чехов сообщил и об успехах российских сил ПВО - уничтожены три украинских беспилотника.

Начальник пресс-центра рассказал и о ситуации на Запорожском направлении, где под ударами наших бойцов оказался украинский опорный пункт в районе Степового. В районе Новоданиловки поражены станция РЭБ и живая сила, а возле Новоандреевки и Щербаков - пункты дислокации националистов.

Как утверждает Чехов, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Червоной Криницы украинская сторона недосчиталась одной буксируемой гаубицы «Мста-Б».

Накануне в вечерней сводке Минобороны заявило, что противник за день потерял более полутора тысяч человек и 140 бронемашин, в том числе восемь немецких танков Leopard.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.