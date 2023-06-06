В Хабаровске эксперты «СМОА плюс» обсудили противодействие терроризму

Стороны согласовали порядок участия своих воинских контингентов в учениях по антитеррору, спланированных на сентябрь этого года. Также были обсуждены привлекаемые силы и средства.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Хабаровске прошло заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс». Темой обсуждения стало противодействие терроризму. Об этом сообщает Минобороны России.

«В мероприятии помимо Минобороны России приняли участие представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин», - говорится в сообщении.

Стороны согласовали порядок участия своих воинских контингентов в учениях по антитеррору, спланированных на сентябрь этого года. Также были обсуждены привлекаемые силы и средства.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.