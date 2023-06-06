Минобороны России: связисты ВС РФ обеспечивают связь на Купянском направлении в любую погоду

Военные связисты с самого начала специальной военной операции обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа. На видео показано, как связисты выполняют поставленные задачи на Купянском направлении.

Военнослужащие устанавливают устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современной связи - защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Ради стабильного сигнала военнослужащим нередко приходится работать под артиллерийским огнем противника, рискуя своей жизнью и здоровьем. Попытки украинских боевиков заглушить сигнал оборачиваются для них полным провалом.

Российские бойцы применяют радиостанции «Азарт». Благодаря данным системам подразделения обеспечиваются устойчивой зашифрованной связью. Комплекс практически незаметен для противника.

В описании к видео также сказано об использовании беспилотников связистами. На квадрокоптер устанавливают штатную радиостанцию. Она становится ретранслятором, через который держат связь боевые подразделения.

Ранее корреспондент Павел Кольцов рассказал в сюжете, как наши артиллеристы бьют противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.