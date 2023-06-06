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Лавров заявил о поддержке США террористов ИГ* и «Аль-Каиды»** в Афганистане

Марина Крижановская
00:19 06.06.2023
Он добавил, что у Соединенных Штатов есть интерес в возвращении своей военной инфраструктуры в соседние с Афганистаном страны.
Лавров заявил о поддержке США террористов ИГ* и «Аль-Каиды»** в Афганистане
© Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com
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Американцы на словах заявляют о желании национального диалога для всего народа Афганистана, чтобы «достичь согласия» и «преодолеть все глубочайшие проблемы», однако на деле, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не так. Он отметил, что США поддерживают имеющихся в данной стране террористов ИГИЛ* и «Аль-Каиды»**. Данное заявление Лаврова прозвучало во время посещения им 201-й российской военной базы в Душанбе, в Таджикистане.

«Доподлинно известно, что США активно поддерживают игиловцев*, сохраняющихся в Афганистане, "Аль-Каиду"** и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель простая. Также как они в других случаях действовали у нас на Кавказе в конце прошлого десятилетия, цель - не позволить Афганистану успокоиться. В интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы. Неслучайно они не оставляют мысли вернуть свою военную инфраструктуру в соседние страны», - заявил министр иностранных дел Лавров в Таджикистане.

Сергей Лавров добавил, что все это нужно американцам с одной целью - «реагировать на террористические угрозы», «рыбку ловить в мутной воде» и «навязывать странам региона свои американские "правила", попирая международное право».

Обращаясь к теме украинского кризиса, глава МИД РФ обратил внимание, что против России Запад «поставил под "ружье" почти всю Европу», «вывесил» атрибутику нацистов и «выпустил вперед режим Зеленского, вызревавшего и вскармливавшегося Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе».

«... следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться», - подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее министр Лавров заявлял о стремлении Запада поссорить Россию и Белоруссию. Противодействие этому он видит в воссоздании объективной картины прошлого. Для этого он предложил обдумать подготовку монографии по истории Союзного государства.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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