Ибрагимович завершил футбольную карьеру в 41 год

Футбольный клуб «Милан» проводил своего форварда при 70 тысячах болельщиков.

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Шведский форвард клуба «Милан» Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры после победы «Милана» над «Вероной» в минувшее воскресенье.

Футбольный клуб придумал красивое прощание для Златана - слоган GodBye, Zlatan, совмещающий две фразы: Good Bye («Прощай») и God Bye («Пока, Бог»).

Болельщики решили поддержать футболиста и перед финальным матчем выложили этот слоган на трибуне.

Футболист после длительного перерыва перешел в «Милан» в 2020 году. Ранее он защищал цвета клуба в 2010-2012 годах.

В 2021 году Златан перенес операцию на колено, после чего проходил реабилитацию.