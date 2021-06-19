Футболист Златан Ибрагимович перенес операцию на колене

Шведский форвард «Милана» 39-летний Златан Ибрагимович перенес операцию на колене. Спортсмен не будет принимать участие в матчах до середины августа.

«Операцию <...> успешно провели хирурги Фолькер Мусал и Фабрицио Маргеритини в присутствии медицинского директора «Милана», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как подчеркивается, с завтрашнего дня Ибрагимович начнет процесс реабилитации, добавили в пресс-службе.

Напомним, в середине мая «Милан» на официальном сайте выступил с заявлением, подтвердив информацию о травме колена у Златана Ибрагимовича. На восстановление 39-летнему футболисту потребуется шесть недель, как заявили специалисты.

В сентябре прошлого года года шведский футболист Златан Ибрагимович переболел коронавирусом. Футболист получил положительный результат теста, который сдал перед матчем третьего отборочного тура Лиги Европы.