© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Артиллерийские подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Рай-Александровка. Также уничтожены взводный опорный пункт, огневая позиция гранатометного расчета, артиллерийское орудие, техника подвоза, БМП и два пикапа противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Соединения РХБЗ залпом из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Красное.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» сбил американскую управляемую авиабомбу JDAM на Авдеевском направлении. Подразделения специального назначения применили управляемый боеприпас «Ланцет» и уничтожили радиолокационную станцию разведки противника.

Ранее Минобороны России сообщило о понесенных потерях украинских националистов при предпринятом ими контрнаступлении. Противник потерял не менее 250 человек живой силы, 16 танков, три БМП и другую технику. Цели националистов достигнуты не были.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов