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Штурмовики «Ахмата» уничтожили до 200 националистов под Авдеевкой

Владислав Кустов
Елизавета Егорова
09:00 05.06.2023
Штурмовые группы освобождают Марьинку, а подразделения первого армейского корпуса«Южной» группировки войск работают под Авдеевкой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Донецком направлении штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут активные боевые действия. Они освобождают Марьинку. Также в боестолкновениях с украинскими боевиками участвуют подразделения первого армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе Авдеевки. В ходе боев за сутки ими уничтожено до 200 украинских боевиков. Военный корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал о ситуации на передовой донецкого направления.

На северо-западе от Донецка находится важный укрепленный пункт киевского режима - Авдеевка. Из нее украинские боевики наносят большую часть ударов по Донецку. Позиции первого Донецкого армейского корпуса находятся под Авдеевкой. Российские военнослужащие продолжают брать ее в клещи.

«Мы сейчас находимся на одной линии обороны под Авдеевкой. Это страховка на случай, если противник попытается предпринять попытку атаки со стороны Донецка», - сообщает Владислав Кустов.

Добровольцем сюда приехал командир с позывным Чечен. Из-за ранения на чеченской войне его не брали на специальную военную операцию. Пришлось идти окольными путями.

Также здесь находится военнослужащий первого армейского корпуса ВС РФ с позывным Додж. По его словам, он не смог смотреть, как в конфликте погибают женщины и дети, и приехал защищать страну.

«Родина в опасности. Нужно уже было что-то предпринимать. Собрались, приехали местным помочь. Смотришь - погибают женщины дети. Не выдержал», - рассказал Додж.

Ранее мы рассказали, как штурмовики «Ахмата» ведут бои в центре Марьинки. Там проходят наиболее ожесточенные боевые действия на Донецком направлении.

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