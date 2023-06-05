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«Как белке в глаз»: «Солнцепек» уничтожил противника на Красно-Лиманском направлении

07:35 05.06.2023
Для нанесения ударов «Солнцепеком» по противнику бойцы использовали термобарические неуправляемые снаряды. Контроль и корректировку целей вели, используя беспилотники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ЦВО уничтожили противника на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

При выполнении боевой работы экипажи нанесли удары термобарическими неуправляемыми снарядами. Контроль и корректировка поражаемых целей велись при помощи БПЛА, передающими в режиме реального времени результаты ударов.

«Работаем через программу. Туда забиваем все координаты: огневой позиции, цели, ориентиры. Эта программа все нам считает и у нас выходит автоматический прицел, насколько мы должны поднять пакет и дальность до цели. Кладем очень точно. Противники нас очень боятся. Если у нас иногда происходит метров 20-30 влево-вправо, мы сразу корректируем, мы это дело предотвращаем. Наводимся точно в цель и попадаем - как белке в глаз», - рассказал командир взвода.  

Бойцы ВС РФ отмечают маневренность «Солнцепека».

«Машина отличная, проходимая. Песок, грязь, все, что угодно - везде пройдет. Мощная очень, удобная в управлении, послушная. Все рычаги, все сделано на совесть. Кто захочет быть механиком такого аппарата - советую. Не бойтесь. Все отлично», - отметил механик-водитель Шигай.

Ранее ивановские десантники подобрались на квадроциклах к противнику и уничтожили его из ПТРК «Корнет». Такие операции называются «кочующая огневая точка». 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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