Власти Турции с 1 июля увеличивают плату за проход через черноморские проливы

Отмечено, что нововведение в этом году принесет стране доход в 900 миллионов долларов.

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Власти Турции приняли решение о повышении платы, взимаемой с торговых судов в рамках Конвенции Монтре за беспосадочный проход через проливы в Черное море - Босфор и Дарданеллы. Она возрастет до 4,42 доллара, увеличившись на 8,3% за чистый тоннаж судна. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2023 года. Соответствующее решение приняло Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры.

«В соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере 4,42 доллара», - сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечено, что это позволит принести в бюджет страны примерно 900 миллионов долларов, что в предыдущие годы составляло около 160-170 миллионов долларов, получаемые от пересечения проливов помимо лоцманских и буксирных услуг.

Также приводится информация и о пересмотре базовой стоимости золотого франка. Теперь его курс будет обновляться ежегодно в конце июня.

«Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля», - отмечено в материале.

В конце мая прошлого года в рамках Конвенции Монтре Турция отменила ряд военных учений НАТО. Принятая в 1936 году конвенция устанавливает особые правила прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно ей, в Черном море ограничивается пребывание военных кораблей нечерноморских государств.