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Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре

Андрей Аркадьев
16:28 31.05.2022
Конвенция Монтре, которая была принята в 1936 году, подразумевает установление особых правил прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре
© Фото: Impact Press Group, ZUMAPRESS, globallookpress
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Официальная Анкара отменила ряд учений стран Североатлантического альянса, руководствуясь положениями Конвенции Монтре. С соответствующим заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Конвенция Монтре, которая была принята в 1936 году, подразумевает установление особых правил прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, ограничивается пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.

В апреле министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Турция будет придерживаться Конвенции Монтре и дальше и не допустит ввода военных кораблей в Черное море.

В феврале Чавушоглу заявил, что проход через Босфор и Дарданеллы закрывается для военных кораблей России и Украины.

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