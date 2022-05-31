Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре
Официальная Анкара отменила ряд учений стран Североатлантического альянса, руководствуясь положениями Конвенции Монтре. С соответствующим заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Конвенция Монтре, которая была принята в 1936 году, подразумевает установление особых правил прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, ограничивается пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств.
Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.
В апреле министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Турция будет придерживаться Конвенции Монтре и дальше и не допустит ввода военных кораблей в Черное море.
В феврале Чавушоглу заявил, что проход через Босфор и Дарданеллы закрывается для военных кораблей России и Украины.