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Более 60 кораблей ТОФ приступили к учениям в Японском и Охотском морях

06:07 05.06.2023
Учения пройдут с 5 по 20 июня 2023 года в акватории Японского и Охотского морей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Силы Тихоокеанского флота приступили к отработке практических задач в рамках оперативного учения в дальней морской зоне. Сейчас в море действуют более 60 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 11 тысяч военнослужащих, а также 35 летательных аппаратов.

В ходе учений тактические группы выполнят задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, отработают боевые упражнения по наводным и воздушным целям, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы. Помимо этого, как рассказали в Минобороны РФ, они займутся организацией противовоздушной обороны отрядов кораблей и материально-технического обеспечения сил в море.

Учения продлятся с 5 по 20 июня 2023 года. Они пройдут в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

Ранее Тихоокеанский флот отметил 292 года с даты основания. В этом году было проведено более 140 тактических и свыше 200 корабельных учений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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