Власти США подтвердили погоню истребителя за самолетом над Вашингтоном

Для перехвата самолета над столицей США был задействован истребитель американских ВВС F-16 Североамериканского командования ПВО.

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Американские власти подтвердили, что поднимали в воздух истребитель для перехвата самолета в небе над Вашингтоном в округе Колумбия. Сообщаются детали: был задействован истребитель ВВС США F-16, над столицей перехватили бизнес-джет Cessna Citation V. Сообщение опубликовало Североамериканское командование ПВО (NORAD).

«В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния», - приводит информацию РИА Новости.

Также указано, что NORAD предпринимало попытки связаться с данным самолетом. Перехватить его удалось примерно в 22:20 по московскому времени. В результате бизнес-джет разбился в штате Вирджиния, возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона

Нет сведений о пострадавших лицах. Немногим ранее приводилась информация, что данный самолет мог перевозить от семи до 12 человек. Он разбился в гористой местности на юго-западе штата Вирджиния.