Власти США подняли в небо истребители для перехвата самолета над Вашингтоном

Сообщается, что позднее самолет разбился в гористой местности на юго-западе штата Вирджиния.

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Американские СМИ сообщили о привлечении авиации властями США к сопровождению в небе самолета. Речь идет о появившемся в небе над столицей - Вашингтоном - самолета Cessna Citation. Истребители сопровождали самолет до его крушения.

По информации агентства Reuters, позднее легкомоторный самолет разбился в гористой местности на юго-западе штата Вирджиния. Отмечено, что истребители преследовали Cessna Citation, вызвав звуковой удар над американской столицей.

«Как сообщили официальные лица, этот самолет мог перевозить от семи до 12 пассажиров», - приводит информацию СМИ.

Также авиационные власти указали, что самолет потерпел крушение в Вирджинии примерно в то же время, когда произошел звуковой удар в Вашингтоне.

В конце мая над акваторией Балтийского моря истребители Минобороны РФ не допустили нарушения границ двумя бомбардировщиками ВВС США. Указано, что 25 мая средствами контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ.

В воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27. Российский экипаж классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.