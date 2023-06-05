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Глава МО Китая Шанфу предупредил о «невыносимой катастрофе» для всего мира

Марина Крижановская
03:27 05.06.2023
Он отметил, что конфронтация между Вашингтоном и Пекином не принесет миру стабильность.
Глава МО Китая Шанфу предупредил о «невыносимой катастрофе» для всего мира
© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress
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Китай не стремится к конфронтации с США, но к диалогу. Об этом заявил глава министерства обороны КНР Ли Шанфу. Он заявил, что конфликт с США мог бы быть «непоправимой катастрофой». Свое заявление он сделал на Высшем азиатском саммите по безопасности в Сингапуре.

«Китай и США имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях. Однако это не должно мешать обеим сторонам искать точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества. Неоспоримо, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», - приводит его слова Reuters.

Также Шанфу сообщил, что «мир достаточно велик, чтобы КНР и США могли бы расти вместе». Отмечается, что данное заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как он отказался от переговоров со своим американским коллегой.

Ранее сообщалось, что с тайным визитом в мае Китай посетил глава ЦРУ Уильям Бернс. Financial Times указывает, что им были проведены секретные переговоры с официальными лицами Китайской Народной Республики. Тогда Бернс подчеркнул «важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки».

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