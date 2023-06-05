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Политолог Лосев заявил, что повышение платы за проход через Босфор и Дарданеллы приведет к росту цен

Алексей Курильченко
18:14 05.06.2023
Из-за повышения платы за проход через проливы в России могут подорожать товары, поставляемые в рамках параллельного импорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Турция поднимает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно решению Минтранса страны, уже с 1 июля стоимость вырастет на 8%. За неполный год это принесет Анкаре дополнительные 900 миллионов долларов. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. Вопросы судоходства в Босфоре и Дарданеллах регулируется Конвенцией Монтре от 1936 года, согласно которой пошлины рассчитываются на основе золотого франка. Долгие годы он равнялся сумме чуть меньше доллара. Однако на фоне высокой инфляции в стране, турецкое правительство подняло его стоимость - которое, по словам экспертов, скажется и на цене поставляемых товаров.

«Если мы через Турцию как параллельный импорт покупаем и завозим что-то из Европы, или через проливы нам доставляются контейнеры из Китая, то за это тоже заплатят российские потребители. Кто выиграет - это турецкие производители. Как правило, поставки к нам из Турции тех же самых помидоров идут не через проливы, они идут по Черному морю, соответственно, здесь проблем не будет. В итоге вывод такой - импорт плодоовощной продукции не изменится, все остальное пропорционально подорожает, но не принципиально, потому что объемы торговли достаточно большие», - заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Новые правила прохода через проливы начнут действовать с 1 июля 2023 года. Цена возрастет до 4,42 доллара, увеличившись на 8,3% за чистый тоннаж судна. Также приводится информация и о пересмотре базовой стоимости золотого франка. Теперь его курс будет обновляться ежегодно в конце июня.

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