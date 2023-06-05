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Политолог Михайлов рассказал, как изменилось отношение лидеров Европы к Зеленскому

Игнат Далакян
18:21 05.06.2023
По словам политолога, западные страны уже устали от Владимира Зеленского.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress
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Политолог Евгений Михайлов рассказал в беседе со «Звездой», как изменилось отношение лидеров Европы к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Очевидно, что Запад, конечно, устал от Зеленского. Очевидно, что уже на самом Западе смеются, когда видят его встречу с премьером Великобритании Сунаком, где он откровенно ведет себя как наркоман после приема дозы. Так во всем», - рассказал Михайлов.

Политолог также отметил, что западные страны раздражены наглыми украинскими беженцами, украинской хунтой, которая делает такие заявления, что им якобы все должны.

«Западная Европа пока находится под гнетом США и сейчас решает задачи больше для Байдена», - заявил эксперт.

Согласно его словам американскому президенту нужно доказать, что его усилия по борьбе с Россией через Украину плодотворны, а отсутствие результатов перед выборами грозит Байдену большими проблемами - миллиарды налогоплательщиков, потраченные на Украину, ушли фактически в никуда.

Михайлов отметил, что, по данным разных источников, Владимиру Зеленскому уже подыскивают замену. Согласно его словам, другой кандидат должен будет устраивать и Российскую Федерацию, поскольку никто не захочет оставлять у себя под боком пылающие анклавы нацизма. Эксперт также предположил, что Россия дойдет до границ, когда можно будет садиться на стол переговоров, и тогда Запад пойдет на большую часть ее условий.

Ранее бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что украинский президент не понимает истинного отношения Запада к нему. По словам экс-офицера разведки Корпуса морской пехоты США, западные страны ненавидят Зеленского, поскольку позволяют вести собственный народ на убой.

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