Волонтер Шушков рассказал, как вывозил людей под обстрелами из Масловой Пристани

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Волонтер Александр Шушков с первых дней спецоперации помогает российским военнослужащим. Когда террористы вели огонь по Шебекино в Белгородской области, мужчина, рискуя жизнью, вывозил жителей города и едва не стал жертвой обстрела.

«Человек 12 получилось вывезти. Насколько опасно было? Последний раз, когда я начал выезжать, сделал кольцо. Это Маслова Пристань, буквально пять минут, и туда два прилета. И, наверное, повезло, что так произошло. Обычно стоишь, общаешься, разговариваешь какое-то время, а тут получилось очень быстро сделать, уехать», - рассказал он «Звезде».

Мужчина бывший военнослужащий, сейчас - отец нескольких детей. Он давно занимается патриотическим воспитанием молодежи, а также социальной деятельностью. В Белгород переехал около двух лет назад из Якутии.

Как сообщалось выше, Александр помогает нашим бойцам с начала специальной военной операции. Сейчас участвует в эвакуации гражданского населения из Шебекино.