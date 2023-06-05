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Волонтер Шушков рассказал, как вывозил людей под обстрелами из Масловой Пристани

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
18:15 05.06.2023
Мужчина помогал в эвакуации мирных жителей, когда украинские боевики обстреливали дорогу в Шебекинском городском округе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Волонтер Александр Шушков с первых дней спецоперации помогает российским военнослужащим. Когда террористы вели огонь по Шебекино в Белгородской области, мужчина, рискуя жизнью, вывозил жителей города и едва не стал жертвой обстрела.

«Человек 12 получилось вывезти. Насколько опасно было? Последний раз, когда я начал выезжать, сделал кольцо. Это Маслова Пристань, буквально пять минут, и туда два прилета. И, наверное, повезло, что так произошло. Обычно стоишь, общаешься, разговариваешь какое-то время, а тут получилось очень быстро сделать, уехать», - рассказал он «Звезде».

Мужчина бывший военнослужащий, сейчас - отец нескольких детей. Он давно занимается патриотическим воспитанием молодежи, а также социальной деятельностью. В Белгород переехал около двух лет назад из Якутии.

Как сообщалось выше, Александр помогает нашим бойцам с начала специальной военной операции. Сейчас участвует в эвакуации гражданского населения из Шебекино.

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