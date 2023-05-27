Прилепин рассказал, что перенес четыре сложнейших операции
Операции длились по четыре-шесть часов.
© Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
Писателю Захару Прилепину сделали минимум четыре сложных операции, каждая из которых длилась по четыре-шесть часов. Писатель насчитал у себя 12 переломов.
«У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяженностью операций», - сообщил Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
Также писатель прокомментировал свое текущее состояние.
«Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьёз прощаюсь с жизнью», - написал Прилепин.
Ранее пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии. По ее словам, он уже может самостоятельно садиться.