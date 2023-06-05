Песков назвал взломом «экстренное обращение» Путина по радио

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«Экстренное обращение», с которым якобы выступил президент России Владимир Путин и которое прозвучало в эфире нескольких радиостанций, является результатом взлома эфира. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что специалисты уже разбираются с инцидентом.

«(Обращения. - Прим. ред.) точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», - цитирует слова Пескова агентство ТАСС.

По данным агентства, по нескольким радиостанциям транслировалось фейковое обращение Владимир Путина, в котором он якобы говорит о объявлении военного положения в ряде регионов и всеобщей мобилизации. В Кремле данные заявления опровергли.

Ранее Песков сообщил, что Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе спецоперации. Президент на связи с ответственными на местах, но стенограммы подобных разговоров публиковать не планируется.