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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над водами северных морей

15:00 05.06.2023
Самолеты ВКС России пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило о выполнении планового полета двумя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов», - говорится в сообщении. 

В воздухе их сопровождали перехватчики МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В российском оборонном ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. 

При этом было подчеркнуто, что все полеты самолетов ВКС России выполняются строго по международным правилам использования воздушного пространства. 

Ранее сообщалось, что более 60 кораблей Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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